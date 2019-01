Gescher. Gegen eine Straßenlaterne ist am vergangenen Dienstag ein unbekannter Autofahrer in Gescher gefahren. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Das Unfallgeschehen spielte sich nach Mitteilung der Polizei gegen 8.30 Uhr morgens an der Werner-von-Siemens-Straße ab; der Sachschaden liegt bei circa 1000 Euro.

Von Allgemeine Zeitung