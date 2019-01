E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Gescher. Leichte Verletzungen hat am Mittwoch der Fahrer eines E-Scooters in Gescher erlitten. Der 44-jährige Gescheraner fuhr gegen 17.50 Uhr auf der Pflasterfläche neben der Bahnhofstraße in Richtung Hauskampstraße. Parallel zu ihm war ein 44-Jähriger aus Gescher mit seinem Auto unterwegs, so die Polizei. Beim Einbiegen auf einen Parkplatz übersah er den E-Scooter, dessen Fahrer auswich und dabei stürzte.

Von Allgemeine Zeitung