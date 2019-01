An alle diese Frauen richtet sich ein Vortrag, den die Christophorus-Kliniken am Montag (4. 2.) in Gescher anbieten. Unter dem Titel „Bewährtes und Neues in der Brustkrebstherapie: Von der Selbsterkennung bis zu aktuellen Behandlungsmethoden“ referiert Dr. Esther Zehren. Die Oberärztin ist in der Frauenklinik am Standort Coesfeld tätig, die gemeinsam mit dem Clemens-Hospital in Münster das Brustzentrum Münsterland bildet. Die Referentin spannt den Bogen von der Diagnosestellung über die operativen Möglichkeiten bis hin zu weiterführenden Behandlungen wie Bestrahlung und medikamentöse Therapien. Neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen neue Wege, die Erkrankung zu bekämpfen und zu heilen.

7 Der Vortrag beginnt um 19 Uhr auf dem d.velop campus, Am Campus 1, und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter Tel. 02541/89-14033.