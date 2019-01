Gescheraner in Unfall verwickelt

Gescher/Wesel. Ein 38-jähriger Gescheraner war in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, der sich am Freitagnachmittag an der Ortsgrenze Wesel/Hamminkeln auf der B 473 ereignete. Nach Angaben der Polizei war eine 52-jährige Frau aus Wesel auf der Bocholter Straße in Richtung Hamminkeln unterwegs und wollte nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr hielt sie an. Der hinter ihr fahrende Gescheraner erkannte dies und hielt ebenfalls an. Eine dahinter folgende Frau (27) aus Hamminkeln fuhr auf den Pkw des 38-Jährigen auf und schob ihn auf das Auto der 52-Jährigen. Die 27-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige verletzte sich leicht, die 52-Jährige blieb unverletzt. An den drei Pkw entstand ein Schaden von 25 000 Euro.

Von Allgemeine Zeitung