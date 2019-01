Die stillen Helfer des Karnevals

Gescher. Die gute Stube hatte es nötig. Der Gelsenkirchener Barock war in die Jahre gekommen; die Teppiche müffelten nach langem Gebrauch. So richtig wohl fühlte sich kaum noch einer im Versammlungsraum der Karnevalshalle an der Rauschenburg, die mittlerweile auch schon ihr Zehnjähriges feiert. Da spuckten die Handwerker im Verein, die sich ehrenamtlich zum fünfzehnköpfigen Hallenteam zusammengeschlossen haben, in die Hände, und begannen mit ihrer Verschönerungsaktion: Die alten Möbel verschwanden, die lange Sitzbank wurde neu bezogen; ein Unternehmen spendierte gut erhaltene Ledersessel, Tische dazu folgen. Für kleines Geld erwarben die Stadtkarnevalisten eine gebrauchte „neue“ Küche, die das Team unter Leitung des Hallenbeauftragten Ralf Paschert ebenfalls einbaute. Richtig schick ist das alles geworden. Die 15 Karnevalisten im Hintergrund sind rundum zufrieden mit ihrem Einsatz an jedem zweiten Donnerstag im Monat: „Andere spielen in ihrer Freizeit Fußball. Wir arbeiten“, lacht Günter Kemna. Auch Theo Heisterkamp als Präsident der Stadtkarnevalisten zeigt sich über solch ehrenamtliches Engagement im Hintergrund hocherfreut: „Da ist eine gute Dynamik entstanden: Gemeinsam wird gearbeitet, und danach wird’s gemütlich mit Grillwurst und Getränk.“ Dass diese Handwerker mit ihren Einsätzen zur Wertsteigerung und Pflege der Halle beitragen, steht für Heisterkamp außer Frage.

Von Helene Wentker