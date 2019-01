„Publikum ist einfach super hier“

Gescher. Schon der Begrüßungsapplaus im Theater- und Konzertsaal am Samstagabend markierte den Grad der Bekanntheit in Gescher. Peter Wölkes Show „Musicals in Concert“ gastierte wieder einmal in Gescher. Erstmals traten hier die Hamburgerin Kristin Hölck und der Niederländer Paul Kribbe auf. Beliebte bekannte Sänger waren dagegen Maria Jane Hyde aus England und Patrick Granado, der auf den Philippinen geboren wurde. Minimalistisch war die Bühnenkulisse mit der Rainbow-Band. Schlagzeuger Richy Denis, Bassist Gero Gellert, Keyboarder Wilhelm Beuss und Peter Wölke am E-Piano machten diesen Abend erst richtig rund. Nichts kam vom Band, alles war live.

Von Elvira Meisel-Kemper