Toniebox hat Einzug gehalten

Hochmoor. Neues Jahr, neues Medium. Die Toniebox hat ihren Einzug in die Bücherei St. Stephanus in Hochmoor gehalten. Keine Stunde hat sie dort gestanden, als sie bereits mit zwei Tonie-Hörfiguren ausgeliehen wurde. Die Bedienung ist so einfach, dass schon 2-jährige Kinder ihr Hörprogramm gestalten können: Tonie auf die Box stellen und schon geht‘s los. Kleine Unterbrechung nötig? Figur herunternehmen. Soll es weitergehen? Figur wieder aufstellen. Wenn ein ganz anderes Hörvergnügen starten soll, einfach die Figuren austauschen. Die kleinen Leseratten Hannes und Theo (5 und 3) waren sofort begeistert und die Mama wohl auch. Eine zweite Box und eine (noch) kleine Auswahl an Tonies stehen ebenfalls zur Ausleihe bereit. Öffnungszeiten: sonntags 10 - 11 Uhr, donnerstags 16 - 17.30 Uhr.

Von Allgemeine Zeitung