Hochmoor. Stand gehalten hat die Seitentür eines Wohnhauses in Gescher-Hochmoor am Mittwoch unbekannten Einbrechern: Die Täter hatten zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr vergeblich versucht, in das Gebäude am Ebereschenweg einzudringen. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung