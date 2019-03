Vorfreude aufs Fest im Juli

Das diesjährige Schützenfest findet am 19. und 20. Juli statt. Für die Musik sorgen an dem Festwochenende der Musikzug Gescher, DJ Sander am Freitag und die Partyband „musicae“ aus Borken am Samstagabend. Festwirt ist Hermann Hüwe aus Rosendahl-Holtwick.

Kassierer Sebastian Höwing legte den Kassenbericht vor, der äußerst positiv ausgefallen ist. Kassenprüfer Stefan Robert schlug die Entlastung des Kassierers und des Vorstandes vor, dem einstimmig stattgegeben wurde.

Turnusgemäß standen Neuwahlen im Vorstand und Festausschuss an. Schriftführer Detlev Jung-Clever schied nach achtjähriger Vorstandsarbeit aus dem Vorstand aus. Einstimmig wählte die Versammlung Johannes Wening zu seinem Nachfolger.

Den Vorstand vervollständigen Thomas Höing und Christoph Upgang, als Nachfolger der ausgeschiedenen Nachbarschaftspräsidenten Helmut Bienas und Hubert Wening. Zum neuen Kassenprüfer wurde Norbert Koggenhorst gewählt. Dr. Hubert Upgang dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit im Vorstand der Schützengilde.

Folgende Termine wurden bekanntgegeben: Das Preisschießen findet am 18. und 19. Mai statt. Das Erntedankfest feiert die Gilde am 26.10. in Mia‘s Backhaus. Der Termin für die Pättkesfahrt der Mitglieder und ihrer Familien wird vom Organisationsteam noch mitgeteilt.