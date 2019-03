Auf dem gemeinsamen Wertstoffhof Gescher-Velen informiert die EGW am kommenden Samstag (30. 3.) in der Zeit von 10 bis 13 Uhr rund um die Themen Bioabfall, Biotonne und Kompost. Hier erfahren interessierte Bürger unter anderem, warum weder Plastik noch „Bioplastik“ in die Biotonne dürfen und welche Alternativen es für die sortenreine Erfassung der Bioabfälle gibt. Oder dass Kompostierung die natürlichste Form des Recyclings darstellt. Und dass Kompost, ein im wahrsten Sinne des Wortes regionales Naturprodukt, alljährlich auf Inhaltsstoffe geprüft wird, bevor dieser das „Gütezeichen Kompost“ erhält.

Kompost unterstützt als hervorragender Naturdünger, nährstoffreicher Bodenverbesserer und Wasserspeicher in vielerlei Hinsicht das Pflanzenwachstum, teilt die EGW mit. Auch können sich an diesem Tag Bürger für den privaten Gebrauch den Qualitätskompost aus der Kompostierungsanlage Gescher kostenlos abholen. Zwischen 10 und 13 Uhr darf geschaufelt werden – Vorrat ist reichlich vorhanden, heißt es in der Pressemitteilung der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland. Transportbehältnisse müssen mitgebracht werden. Schaufeln sind am Wertstoffhof in der Regel ausreichend vorhanden.

Diejenigen, die den Kompost lieber in fertig abgepackten Säcken nach Hause transportieren möchten – zum Beispiel im Kofferraum ihres Pkw –, haben laut EGW die Möglichkeit, den Kompost als Sackware zu einem besonders günstigen Aktionspreis zu erwerben.