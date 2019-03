Angeklagter habe Alter falsch eingeschätzt

Gescher. Eine sensible Thematik hatten drei Richter und zwei Schöffen der Großen Jugendschutzkammer des Landgerichts Münster im Amtsgericht Bocholt am Dienstagmorgen zu verhandeln. Laut Anklageschrift soll ein damals 22-jähriger Mann aus Gescher im Juli 2016 erst im Zimmer eines Freundes und später in der eigenen Wohnung ein damals 13-jähriges Mädchen schwer sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Fast zwei Stunden lang dauerte die Befragung des Angeklagten. Die Kurzschilderung der Anklagepunkte ließ der junge Mann durch einen der beiden Verteidiger verlesen. Danach habe sich der Angeklagte ins Bett seines Freundes gelegt, weil ihm nach Alkoholkonsum schwindelig geworden sei – auch Marihuana sei im Spiel gewesen. Das Mädchen habe sich dann zu ihm gelegt und freiwillig an ihm sexuelle Handlungen vorgenommen. Zum Geschlechtsverkehr sei es nicht gekommen. „Sie wollte das auch. Ich habe keine Abwehrbewegung bemerkt“, betonte der Angeklagte.

Von Elvira Meisel-Kemper