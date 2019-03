Inspirationen für Brautpaare und Bauherren

Der Eintritt zur Hochzeitsmesse ist frei. Dass dort nicht nur Brautpaare, sondern auch Silber- und Goldpaare fündig werden sowie Leute, denen ein runder Geburtstag ins Haus steht, davon sind Meyer und Würz überzeugt. Eine Stretch-Limousine von Herzensträume e.V. vor der Tür können Brautpaare oder auch Junggesellenabschiede gegen eine Spende anmieten. Von 11 bis 18 Uhr können Besucher dann drinnen nach Brautmoden, Fotografen und Blumenschmuck Ausschau halten.

Apropos Blumenschmuck: „Floristik fürs Frühjahr gibt es auch bei vielen der rund 70 Aussteller“, so Meyer. Außerdem bietet die Verbraucherzentrale eine Energieberatung an, das Unternehmen Energielenker informiert über das Klimaschutzkonzept und die Feuerwehr greift die Thematik der Rauchmelder auf. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit sportlichem Schwerpunkt. „Das Gesundheitszentrum Westmünsterland ist dabei, der FC Fiat möchte Mitglieder anwerben und Medisports stellt live auf der Bühne das Kursprogramm vor“, erklärt Elke Würz. Ein Kinderflohmarkt zieht sich durch die Armlandstraße, während ein weiterer Flohmarkt auf der Hofstraße und dem Rathausplatz zu finden ist. Auf Hüpfburgen können sich die Kleinen austoben und für Essen und Trinken ist an vielen Ständen gesorgt. Die musikalische Untermalung übernehmen die Bernitos. „Die spielen ohne Gage und stellen nur einen Spendenhut für die Kinderkrebshilfe auf“, sagt Würz. Und natürlich ist wieder ab 13 Uhr verkaufsoffen. Während des Frühlingsfestes haben zudem der Kunst- und Ostermarkt im Glockenmuseum (ab 10 Uhr) und die Kunsthalle Hense (ab 12 Uhr) geöffnet. Auf dem Museumshof wird die Cafeteria vom Heimatverein betrieben.

Viele Veranstaltungen, die sich gegenseitig bereichern können, ergeben also ein buntes Gesamtbild zum Frühlingsauftakt. „Die Leute wollen raus und warten nur auf den Sonnenschein“, hofft Birgit Meyer auf super Wetterbedingungen zum Frühlingsfest. 7 Wer auf dem Kinderflohmarkt sein Taschengeld aufbessern will, kann sich beim Stadtmarketing noch anmelden unter Tel. 02542/98011 oder per Mail an stadtmarketing@gescher.de