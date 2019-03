„Da wird mancher Neuland betreten“

Seit Jahren organisiert die Kolpingsfamilie den beliebten Rad- und Wandertag, der damit zum festen Bestandteil im Familien-Terminkalender gehört. In den letzten Jahren nahmen jeweils rund 1000 Gescheraner im Alter von 0 bis 85 Jahren teil.

In diesem Jahr hat der Kolping zwei schöne Strecken ausgesucht. So viel sei verraten: Es wird in Richtung Ahaus-Wüllen gehen. Da wird mancher Teilnehmer ,Neuland‘ betreten“, meint Sarah Horstick, auf deren Schultern erstmalig die Koordination der Veranstaltung lastet und die seit Jahren ein großer Fan der Rad- und Wandertagsstrecken ist.

Weit im Voraus hat Heinrich Paschert zwei attraktive Touren ausgeguckt. „Man wird in Gegenden kommen, die kaum ein Gescheraner kennt“, heißt es. Für die Radfahrer steht eine Strecke von 39 Kilometern Länge an. An vier Kontrollstellen müssen sich die Teilnehmer melden. Gleiches gilt für die Wanderer, die eine Strecke von 14 Kilometern zu meistern haben. An den Kontrollpunkten bieten Kolpingsmitglieder, vor allem die Kolping-Jugend, gekühlte Getränke an.

Doch bevor es soweit ist, heißt es für das Organisationsteam „in die Hände spucken“. Kontrollstellen müssen eingerichtet werden, Getränke, Essen, und, und, und ... „vor allem darf man nichts vergessen“, so Sarah Horstick. Die Plakate sind mittlerweile gedruckt und aufgestellt bzw. aufgehängt.

Die Startgebühr beträgt einen Euro für Einzelpersonen. Familienfreundlich zeigt sich der Kolping, denn diese zahlen nur 2,50 Euro. Dafür erhält jeder Rad-, Wanderer eine Teilnahmeurkunde. „Bei den geringen Startgebühren sollte sich auch jeder anmelden“, sagen die Kolpinger, um die nicht geringen Unkosten decken zu können.

Mit dabei ist die Barmer GEK, die den Rad- und Wandertag unterstützt. Ein Tipp noch: Einige Krankenkassen honorieren die Teilnahme, wenn diese durch einen Stempel quittiert ist. So lohnt sich das Mitmachen doppelt.

Am Ende der Tour werden die Teilnehmer auf dem Gelände von „Brinkmann‘s Hof“ in Harwick in der Nähe des Ahauser Damms erwartet. Nach einer solchen Tour schmeckt das Essen am besten, wissen die Organisatoren. So bietet das Küchenteam um Josef Lammering und Eric Pelz Erbsensuppe, Pommes und Grillwürstchen an. Doch nicht nur die Rad-Wanderer sind zum Mittagstisch eingeladen, sondern jeder, dessen Küche an diesem Sonntag kalt bleiben soll.

So gestärkt können sich die jüngsten Teilnehmer auf der Hüpfburg und weiteren Spielmöglichkeiten auspowern.

Dass eine solche Outdoor- Veranstaltung mit dem Wetter steht und fällt, wissen die Organisatoren nur zu gut. So hofft man auf zumindest trockenes Wetter, damit sich wieder viele Menschen an diesem Rad- und Wandertag beteiligen. Selbstverständlich sind nicht nur die Kolpingsmitglieder, sondern alle Radfahr- und Wanderbegeisterten zu dem Wandertag eingeladen.