Variante IV soll Vorrang bekommen

Gescher. Heiße Diskussionen hat es am Mittwochabend um die Interimslösung für die Pankratiusschule vor zahlreichen Zuhörern im Großen Sitzungssaal gegeben. Etliche Schüler, Lehrer und Eltern verfolgten die rund dreistündige gemeinsame Ausschusssitzung, in der es auch um das Raumprogramm für die Pankratiusschule ging (siehe unten). Am Ende verständigten sich der Bildungs- sowie der Infrastrukturausschuss mehrheitlich darauf, bei der Interimslösung von den fünf vorgestellten Varianten die Varianten II, III und IV weiter auszuarbeiten. Letztere soll „prioritär untersucht“ werden. Insgesamt stimmten 19 Mitglieder beider Ausschüsse dafür, zehn zusammengenommen dagegen.

Von Florian Schütte