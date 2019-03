Pünktlich um 14 Uhr betraten 36 Musik-Spiel-Kreis Kinder mit ihrem Einzugslied die Manege des Swinging Pools. Jede Gruppe hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen und stellte ihr Können zur Show, heißt es in einem Bericht der Veranstalter. So folgten Auftritte z. B. von den Eisbären, dem Zaubertanz, der Instrumentalpacour, den Trommelkids und das Regenbogenlied.

Highlight waren die gemeinsam angestimmten Lieder der MSK Kids. Hier sangen sich die 36 Jungen und Mädchen in der Herzen ihrer Eltern.

Im zweiten Teil des Frühlingserwachens waren die Blockflötenkinder des Musikzuges dran. Hier zeigten die Kinder des ersten und zweiten Ausbildungsjahres ihr Können.

So eröffneten die Gruppen als erstes gemeinsam mit dem Frühlingslied „Die Vögel singen mit“ den zweiten Teil des Nachmittages. Im Anschluss zeigte jede Gruppe ihr abwechslungsreiches Musikprogramm. So wurden Lieder gespielt wie „Kuckuck, Kuckuck“, „Benjamin Blümchen“, „Wer will fleißige Handwerker sehen“ oder „Mein erster Auftritt“.

Auch hier waren die Besucher sichtlich gerührt und beeindruckt von dem, was die Kinder so auf die Beine gestellt hatten. Wie der Musikzug ausführt, sind diese Auftritte ein wichtiger Bestandteil im Ausbildungsgang des Vereins. Gemeinschaft, Spaß und Freude stünden immer an erster Stelle, heißt es.

Aber auch der Förderverein ließ es sich nehmen und unterstützte diesen Nachmittag mit Waffeln, Kuchen und Getränken. Die Ausbilderinnen Helga Sandhaus, Heike Paskert, Evelin Paskert und Ausbildungsleiterin Anke Hüning bedankten sich für diese gelungene Veranstaltung bei Eltern und Kindern und wünschten allen einen guten Start in den Frühling. Mit Applaus für die jungen Darbietenden endete die Veranstaltung.