Amprion informiert im Rathaus über A-Nord

„Interessiert und wachsam“. So charakterisiert Jonas Knoop (2.v.r.), Amprion-Projektsprecher in Sachen Bau der Gleichstromverbindung A-Nord, die Gescheraner, die am Donnerstagnachmittag auf Einladung von Amprion ins Rathaus kamen, um sich über den Stand des Verfahrens zu informieren. Wie bekannt, wird die neue Gleichstromverbindung A-Nord Windstrom aus dem Norden Niedersachsens nach Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg transportieren. Dabei bevorzugt Amprion einen Korridor, der westlich von Stadtlohn liegt und die Stadt Gescher unberührt ließe. Allerdings hatte die Stadt Nordhorn eine Querverbindung vorgeschlagen, die – sollte sie die Zustimmung der Bundesnetzagentur finden und so verwirklicht werden – Gescheraner Gebiet berühren würde. Das hatte die Bürger in der Glockenstadt alarmiert. Dass mit rund 50 Interessierten der zweistündige Infotermin „sehr gut besucht war“, bestätigte Knoop. Er versicherte, dass die erstgenannte Trassenführung westlich von Stadtlohn von Amprion weiterhin favorisiert werde. Foto: wr

Von Allgemeine Zeitung