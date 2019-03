Mit „Immer düssen Zirkus“ hat das plattdeutsche Theater in Gescher einen Volltreffer gelandet. Das Versprechen, drei Stunden „Nonstop-Lachen“, wird von den Akteuren eingelöst. Ausverkauft ist die Premiere im Theater- und Konzertsaal. Unter den Zuschauern ist auch die elfjährige Marie Kreyelkamp. „Ich habe heute Geburtstag und als Geburtstagsgeschenk habe ich mir von Mama und Papa den Theaterbesuch gewünscht“, erzählt sie. Der Wunsch wurde von den Eltern natürlich gern erfüllt. „Die Geburtstagsparty verschiebt unser Mädchen gerne um 24 Stunden“, meint Papa Michael.

Foto: Franz-Josef Schulenkorf

Ein „Kracher“ folgt dem anderen – die Darsteller haben die Zuschauer voll auf ihrer Seite. „Das sind doch alles Laien; die können echten Schauspielern noch etwas vormachen“, so Karin Büger während sie kräftig applaudiert. So manche Träne floss, doch nicht aus Traurigkeit, sondern vor Lachen. „Wer das Theaterstück nicht miterlebt, der hat etwas verpasst“, heißt es aus den Zuschauerreihen. Spontaner Applaus, laute Lacher und kurze Kommentare des Publikums begleiten den Dreiakter. Bei der Premiere kann es schon einmal passieren, dass „der Faden verloren geht“, doch da stehen die Souffleusen Mecki und Birgit Kreyelkamp hilfreich zur Seite. „Das liegt am Asbach“, meint Beate Greiwe (Zirkusdirektorin) als sie nicht weiterweiß. Damit hatte sie die Lacher schon auf ihrer Seite. In dem Stück geht es um einen Grundstückskauf, einen Zirkus und einen Bürgermeister, der nicht immer „auf den rechten Wegen“ unterwegs ist.

Bereits seit November haben sich die Akteure auf das Stück vorbereitet, wie Heinrich Sicking berichtet. Das Theaterstück von Wolfgang Bräutigam musste zunächst in das Gescheraner Plattdeutsche übersetzt werden. Hierzu zeichnete sich Birgit Schültingkemper verantwortlich, bevor es an die Proben gehen konnte. Mit Ludger Uepping hatte Regisseur Heinrich Sicking einen erfahrenen Mann an seiner Seite. Ununterbrochen führt der heute 89-Jährige seit mehr als 40 Jahren (Co-)Regie beim Plattdeutschen Theater e.V.. Bereits mit 17 Jahren habe er schon Theater gespielt, erzählt der Poahlbürger. Er sei vom Theater fasziniert und infiziert und will sein Wissen und sein Können weitergeben. Tatkräftige Unterstützung finden die Laienspieler aber auch in vielen Helfern. „Mit Bernd Kloster und seinem Team haben wir einen hervorragenden Bühnenbauer, der es immer wieder schafft, ein ansprechendes Bühnenbild zu schaffen“, lobt Sicking. Ebenso versteht es Elektromeister Simon Elsing die Szenen ins rechte Licht zu rücken. Der langanhaltende Applaus des Publikums beweist, dass die Theaterschar mit ihren alljährlichen Aufführungen ein „Stern am Gescheraner Kulturhimmel“ ist.

7 Die Laienspielschar weist darauf hin, dass für die Vorstellungen am 7., 13. und 14. April noch wenige Restkarten an der Abendkasse erhältlich sind.