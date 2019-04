Die Besucher dürfen sich auch in diesem Jahr auf ein vielfältiges Angebot freuen. In außergewöhnlicher Umgebung zwischen Kirchenglocken und Glockenspielen lassen sich besondere Schätze, traditionelles Kunsthandwerk und Überraschungen zum Verschenken entdecken, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Dazu gehören sicherlich unter anderem frühlingshafte Ostergestecke und liebevoll verzierte Grußkarten, aber auch handgearbeitete Teddybären und Handtaschen der besonderen Art.

In diesem Jahr haben 16 Kunsthandwerker ihre Werkstätten in das Glockenmuseum verlegt, um dort in gemütlicher Atmosphäre vor den Augen der Zuschauer Handarbeiten und Kunstwerke anzufertigen.

Der Kunst- und Ostermarkt im Westfälischen Glockenmuseum, Lindenstraße 4, ist von Freitag (5. 4.) bis Sonntag (7. 4.) täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auf dem benachbarten Museumshof ist ein Café eingerichtet, in dem sich die Besucher nach ihrem Besuch des Kunst- und Ostermarktes stärken können. Am Sonntag findet zeitgleich das Frühlingsfest in der gesamten Innenstadt von Gescher statt. Alle Beteiligten freuen sich auf ein ereignisreiches Wochenende in der Glockenstadt, heißt es.