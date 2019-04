Landwirte fahren zur Großkundgebung

Gescher. Wie die Landwirte Gescher mitteilen, wird der landwirtschaftliche Berufsstand am Donnerstag (4. 4.) in Münster auf dem Domplatz eine Großkundgebung abhalten unter dem Motto „Bauern brauchen Zukunft – Zukunft braucht Bauern“. Immer mehr kostensteigernde Auflagen und Wünsche würden an die Adresse der Landwirtschaft gerichtet. Aktuell plane die Bundesregierung eine drastische Verschärfung des Düngerechts, was bei vielen Bauernfamilien Verunsicherung und Existenzängste auslöse, heißt es in der Vorankündigung. Gemeinsam wollen Landwirtschaftlicher Ortsverband, Landfrauenverband und Landjugend Gescher an dieser Kundgebung teilnehmen. Gemeinsam will man mit dem Zug nach Münster fahren. Die Abfahrt erfolgt um 9.07 Uhr vom Bahnhof am Schulzentrum Coesfeld, Holtwicker Straße. Die Rückfahrt ist für 14.35 Uhr ab Münster Hauptbahnhof geplant. Weitere Informationen gibt LOV-Vorsitzende Elke Böyer, Tel. 02542/3407.

Von Allgemeine Zeitung