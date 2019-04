Alarm in Bauch und Darm

Gescher. Ein Tumor im Dick- oder Enddarm verursacht bei den meisten Betroffenen lange keine Beschwerden. Darmkrebs wächst in der Regel langsam, oft spürt man lange Zeit nichts davon. In frühen Stadien wird das Karzinom eher zufällig entdeckt, etwa bei einer Untersuchung aus anderem Anlass. Wie wichtig frühzeitige und regelmäßige Untersuchungen in Bezug auf Darmkrebs sind und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, erklären die Experten Dr. Moritz Meyer und Dr. Karl Wilke am Donnerstagabend (4. 4.) ab 19 Uhr auf dem d.velop Campus in Gescher.

Von Allgemeine Zeitung