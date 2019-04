Wehr rückt zu Kaminbrand aus

Gescher (ffg). Aufmerksame Passanten haben am Mittwoch auf der Bahnhofstraße einen Kaminbrand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Diese rückte gegen 11.28 Uhr zur Bahnhofstraße aus. Vor Ort wurde zunächst der Teleskopmast in Stellung gebracht und das Kehren aus dem Korb heraus vorbereitet. Zeitgleich wurde nach kurzer Suche der Bewohner auf die Situation aufmerksam gemacht und der Kaminzug von innen kontrolliert. Ein Hochleistungslüfter wurde eingesetzt, um Rauch aus dem Gebäude zu drücken. Anschließend konnte der Kamin von oben gefegt und die Einsatzstelle an den Bezirksschornsteinfeger übergeben werden.

Von Allgemeine Zeitung