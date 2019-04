Lösung für Hundekot-Problem

Gescher (js). Die alten Dog-Stations, die die Stadt Gescher 2015 im Zuge von Sparmaßnahmen abgeräumt hat, werden nicht wieder aufgestellt. Dennoch soll das Problem, dass allerorten gefüllte Hundekotbeutel in der Landschaft landen, durch einen verbesserten Service für Hundehalter angegangen werden. Einstimmig folgte der Haupt- und Finanzausschuss der Empfehlung der Verwaltung, anstelle der unpraktischen Dog-Stations zehn Müllgefäße zu beschaffen und aufzustellen – acht in Gescher, zwei in Hochmoor. Die Kosten von rund 4000 Euro sollen außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Von Jürgen Schroer