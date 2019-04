Messanlage beschädigt

Hochmoor. Beschädigt haben Unbekannte eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Hochmoor. Nach Angaben der Polizei stülpten die Täter einen Müllsack über die Linse und befestigten ihn mit Bauschaum. Diesen trugen sie auch an der Rückseite dort auf, wo sich die Öffnung des Gerätes befindet. Die Messanlage steht zwischen Hochmoor und Reken an der Rekener Straße (L 608). De Tat ereignete sich vermutlich zwischen Sonntag und Montag. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung