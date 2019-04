Der Gescheraner hatte gegen 12.15 Uhr die Von-Galen-Straße in Richtung Von-Galen-Schule befahren. Hinter der Kreuzung mit der Frieterhofstraße prallte er aus zunächst ungeklärter Ursache gegen ein Motorrad, das am Fahrbahnrand stand. Ein Rettungswagen brachte den 69-Jährigen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro.