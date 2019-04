Staudenbörse lockt Samstag

Gescher. Die Staudenbörse der Landfrauen in Gescher bietet allen Blumenliebhabern eine große Auswahl an Gartenpflanzen, Staudenableger und Tomatenpflanzen. Jeder Gartenliebhaber hat die Möglichkeit, Ableger von Stauden, Obst- und Ziersträuchern, Knollen von Dahlien und Cannas aus dem eigenen Garten zu vermarkten oder einzukaufen. Das Gleiche gilt für Gartendekorationen. Die Staudenbörse findet am Samstag (13. 4.) von 10 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz Huesker an der Fabrikstraße statt.

