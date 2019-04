Stolperfallen auf Parkplatz werden beseitigt

Was Bürgermeister Thomas Kerkhoff Mittwochabend im Bauausschuss ankündigte, wurde gestern schon umgesetzt: Mitarbeiter der Firma Heming (Stadtlohn) haben damit begonnen, die Schäden auf dem Parkplatz an der Trauerhalle zu beseitigen. In einem Teilbereich wurde das Pflaster neu verlegt. Die Arbeiten werden voraussicht heute abgeschlossen. In der Vergangenheit hatten sich Bürger mehrfach über die „Stolperfallen“ beklagt. Foto: js

Von Allgemeine Zeitung