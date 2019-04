Ein neues Zuhause für die SPD

Gescher (js). „Die SPD hat hier ihr neues Zuhause“, freute sich der Ortsvereins-Vorsitzende Marc Jaziorski bei der Eröffnung des SPD-Büros an der Hauskampstraße 3 (Deitert). Künftig soll der 60-qm-Raum, den die Genossen in den letzten Tagen in Eigenleistung hergerichtet haben, als „SPD-Café“ eine Anlaufstelle für alle Bürger werden. Im Beisein zahlreicher Gäste betonte Jaziorski, dass die SPD hier ein langfristiges Angebot schaffe, das über Mitgliederspenden finanziert werde. Gleichzeitig beseitige die Partei einen Leerstand und leiste damit einen kleinen Beitrag, um Leben in die Innenstadt zu bringen.

Von Jürgen Schroer