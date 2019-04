Großartige Kathedralen und Landschaften

Neben der atemberaubenden Architektur standen ebenso eindrucksvolle Wanderungen an den Klippen, Ausflüge ans Meer und ein Spaziergang durch den großen Steinkreis von Avebury auf dem Programm. Auch Schloss Windsor, Dover Castle und das Herrenhaus Lanhydrock in Cornwall mit seinem beeindruckenden Garten waren für viele Teilnehmer ein Erlebnis. Höhepunkt und Abschluss der Reise war die Feier der heiligen Messe in der anglikanischen Bischofskirche von Canterbury. „Es war eine anstrengende, aber sehr schöne Reise“, fasste Pfarrer Hendrik Wenning zusammen. „Schauen wir mal, wo es das nächste Mal hingeht. Vielleicht nach Spanien oder Portugal.“