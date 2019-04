Hochmoor. Schon von weiten war das meterhoch geschichtete Holz für das Osterfeuer zu sehen, das gegenüber dem Heimathaus in Hochmoor auf einem Acker aufgetürmt lag. Heinz Grösbrink, Vorstandsmitglied im Heimatverein, hatte wieder sorgsam am Nachmittag das Holz mit einem Radlader zusammengeschoben, so dass sichergestellt war, dass kein Tier Schaden nehmen konnte.

Von Rüdiger Sondermann