Gerüstet für Briefwähler-Ansturm

Nach dem aktuellen Stand können 13 439 Gescheraner – davon 1679 in Hochmoor – mitentscheiden, wer dem 9. Europäischen Parlament angehören wird. 324 junge Bürger dürfen erstmals ihre Stimme abgeben. Wahlberechtigt sind alle volljährigen Gescheraner und EU-Bürger, die seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnen. In der Glockenstadt hat die Verwaltung 368 Unionsbürger angeschrieben, die ihr Wahlrecht hier oder in ihrem Heimatland ausüben können. Twyhues: „Außerdem haben wir drei Anträge bekommen von Gescheranern, die im Ausland leben.“

Vom Druckort Berlin aus sind die Wahlbenachrichtigungen auf den Postweg gebracht worden. Wer bis Anfang Mai noch nichts bekommen hat, sollte sich im Rathaus melden. Immer mehr Bürger nutzen die Möglichkeit, vorab ihre Stimme abzugeben. Sie können im Bürgerbüro ihr Kreuz machen oder dort die Briefwahlunterlagen abholen. Außerdem können die Unterlagen auch per Post oder online beantragt werden. Zum entsprechenden Link gelangen Smartphone-Nutzer ganz einfach über einen QR-Code, der auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt ist. „Wir rechnen mit rund 2500 Briefwählern“, so Bürgermeister Thomas Kerkhoff und appelliert an alle Bürger, wählen zu gehen und auf diese Weise Europa zu stärken. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen sich spätestens am Wahltag um 18 Uhr im Rathaus-Briefkasten befinden.

Ein Teil der Gescheraner bekommt bei dieser Wahl spezielle Stimmzettel mit Sonderaufdrucken nach Alter und Geschlecht. „Ein Briefwahlbezirk wird vom Landesbetrieb IT.NRW statistisch ausgewertet“, erläutert Heike Twyhues. Betroffen sind alle Wahlberechtigten in den Bezirken sieben, acht und neun, die Briefwahl beantragen. Die geheime Wahl bleibe gewährleistet.

Rund 100 Personen werden am Wahltag im Einsatz sein, um das Wahlgeschäft in den neun Lokalen und im Rathaus abzuwickeln. 85 ehrenamtliche Helfer werden benötigt. „Eine Handvoll fehlt uns noch“, hieß es gestern. Interessierte dürfen sich gerne melden. Mit ersten lokalen Ergebnissen rechnet die Verwaltung am Wahlabend gegen 19 Uhr. Bürger sind willkommen und werden per Aushang an Stellwänden informiert, ein „Wahlstudio“ wie an Kommunalwahlabenden ist aber nicht vorgesehen.