Kinder laufen für ihre Kita

Gescher. Ein tolles Event war der Sponsorenlauf am evangelischen Familienzentrum Garten Gethsemane. Der Elternbeirat hatte die Aktion geplant und organisierte für die Familien einen schönen Tag. Unter dem Moto „Wir laufen für die Kita“ gingen 49 Jungen und Mädchen an den Start. Die hochmotivierten Kinder schafften insgesamt 577 Runden (das sind 57,7 Kilometer) und erliefen so eine beträchtliche Summe. Zur Stärkung für alle Läufer und Zuschauer gab es Würstchen vom Grill, Kaffee und Kuchen. Zum Schluss wurden bei einer Tombola, für die Gescheraner Firmen großzügig gespendet hatten, schöne Preise verlost. Der Elternbeirat bedankte sich für die Unterstützung und freute sich, dem Kindergarten am Ende einen Scheck in Höhe von 2934,82 Euro überreichen zu können. Im Bild (v.l.): Lena Wulfert, Katharina Büsken, Judith Terhünte, Nina Ilhart, Wolfgang Busch und Nicole Höing.

Von Allgemeine Zeitung