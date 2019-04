Voller Einsatz für begehrte Urkunde

Die Schlange auf dem Radhausplatz am Sonntagmorgen war lang und selbst wenn manch besorgter Blick Richtung Himmel ging, meldeten sich zahlreiche Kegelclubs, Nachbarn, Familien und Freundeskreise bei den Verantwortlichen, um sich größtenteils via Rad, aber auch auf Schusters Rappen ins Umland aufzumachen. Dabei hielten sich E-Bike-Fahrer und traditionelle Radfahrer die Waage und auch bei den teilnehmenden Altersgruppen verteilte sich das Teilnehmerfeld nahezu gleichmäßig, da besonders junge Familien das Radfahren für sich entdeckt oder wiederentdeckt haben. Der Radfahr- und Wandertag war dabei auch in diesem Jahr trotz etwas niedrigerer Temperaturen ein echter Startschuss für das Radfahrer-Frühlingserwachen in der Glockenstadt.

Radfahr- und Wandertag 2019 1/47 Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Foto: Andre Nitsche

Fleißige Helfer der Kolpingsfamilie hatten am frühen Morgen die gelben Pfeile angebracht. Dies sei laut den Kolpingverantwortlichen rund um Willi Hintemann so spät nötig, da in der Vergangenheit manch Schabernack mit den Pfeilen getrieben wurde als diese am Tag zuvor angebracht wurden. Gut gelaunt und lächelnd winkend starteten so mehr als 800 Radler im Sekundentakt, um die Tourkarte an den Stationen gegenzeichnen zu lassen, bevor es vom späten Mittag bis frühen Nachmittag bei kurzzeitigem Nieselregen auf die Zielgerade Richtung Hof Brinkmann ging. „Weit über 800 Menschen jeden Alters waren dabei und hatten sich angemeldet“, freute sich Hintemann und war voll zufrieden mit dem Ergebnis bei eher unbeständigem Wetter.

Bei Brinkmanns erwartete die Teilnehmer zum Abschluss nach 40 Kilometern radeln oder knapp 14 Kilometern wandern neben Suppe, Pommes, Curry- und Bratwurst auch die begehrte Teilnehmerurkunde. „Einfach eine tolle Tour. Richtig gut“, lobte Manni Blesenkemper die Organisatoren und auch Gabi Kitzmann war trotz einsetzendem Kurzregen begeistert: „Das bisschen Regen hätte natürlich nicht sein müssen, aber sonst war alles sehr gut.“