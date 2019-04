Pole legt 1492 Kilometer nach Gescher zurück

Das Wetter hatte es an diesem Samstag nicht besonders gut mit den Organisatoren gemeint, denn den ganzen Morgen regnete es ständig – und der Platz war schon merklich aufgeweicht. Aber der Regen hatte die vielen BMW-Freunde aus Nah und Fern nicht abgehalten, ihre Fahrzeuge zu zeigen, die dicht gedrängt auf dem Platz standen und ständig kamen neue dazu. Insgesamt 170 BMW wurden an diesem Samstag am Bewertungszelt gezählt.

„Alles am Fahrzeug wird bewertet“, merkte Marc Rübsamen als Vizepräsident des BMW Club Deutschland e.V. an, der persönlich anwesend war. „Vom Lack bis zum Feintuning wird hier alles aufgenommen und benotet. „Natürlich spielt auch das Alter der Fahrzeuge hierbei eine große Rolle“, gab er an und zeigte auf einen 2002 ti aus dem Jahr 1974, der die Blicke vieler auf sich zog. „Ich selber besitze auch mehrere BMW-Fahrzeuge, aber nicht alle sind angemeldet“, schmunzelte er in Richtung Gerhard de Vries, der als Vorsitzender des BMW Clubs der Niederlande aus Enschede angereist war. Der Niederländer war mit einem ganz großen Aufgebot an Clubmitgliedern und Fahrzeugen gekommen. Ganz besonders stolz zeigte er das Auto seines auch schon BMW-verrückten, noch recht jungen Sohnes, der eine schon spezielle hydraulische Hebetechnik für das Fahrgestell im Kofferraum eingebaut hatte – Show-Vorführung inbegriffen.

In Zweier-Reihen standen die Autos zur Ansicht für die 70 Pokal-Kategorien an, um sich an den geöffneten Motorhauben den doch kritischen Augen des Bewerter-Teams zu stellen. Blankgeputzte Motoren grummelten leise mit tiefem Bass und zeugten von ihrer schieren Kraft. „Lautstärke ist hier aber nicht gefragt“, bemerkte Medding entschlossen. Dezent mit Graffiti lackierte Autos reihten sich ebenso ein, wie Fahrzeuge mit eigenwilligen Auf- und Anbauten, wie etwa ein Auto mit auf dem Dach montiertem Bierfass und Stacheldraht am Kühlergrill. „Alles mit ABE“, rief der Fahrer und lachte dann. „Nein, nein, das habe ich erst hier auf dem Platz angebaut!“ Und betonte, dass alles nur Show sei und vor Abfahrt natürlich wieder abgebaut werde.

Auch um das Begleitprogramm hatte sich Medding mit den Club-Mitgliedern bestens gekümmert und so stand von der Kinderhüpfburg bis zum Bier-, Grill- und Eisstand alles bereit, um den vielen Besuchern die Zeit vor Ort zu verschönern.

Erst vor fünf Jahren hatte sich der BMW Club in Gescher gegründet und 2016 bereits das erste Treffen umgesetzt. Mittlerweile sind rund 30 Mitglieder dabei, die sich einmal im Monat sonntags im Hotel Tenbrock in Gescher zum Stammtisch treffen.

7 Nähere Informationen zum BMW Club können Interessierte online auf der Website einsehen.

| www.bmw-underground.de