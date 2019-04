„Wir wollen mit dieser Aktion viele Menschen und besonders die Freunde der europäischen Idee motivieren, an der Europawahl teilzunehmen. Den Anteil der organisierten Gegner Europas wollen wir dadurch verringern“, sagt Dominikus Bartusch, Vorsitzender der CDU Gescher. „Wir erleben eine Welt im Umbruch, unsere Werte einer offenen, demokratischen Gesellschaft und die soziale Marktwirtschaft werden in Frage gestellt, die europäische Idee wird von rechten und linken Populisten und Nationalisten angegriffen. In dieser Zeit müssen wir uns die vielen Vorteile erneut bewusst machen, die uns eine starke europäische Gemeinschaft gibt: Frieden, Sicherheit, Wohlstand und Freizügigkeit!“

Die Idee: Alle Bürger von Gescher, die sich an der Aktion beteiligen wollen, hissen Europaflaggen vor ihren Geschäften, Unternehmen, Wohnungen und Häusern oder legen die Fahnen in die Auslagen und Fenster. Die Aktion startet am Freitag (3. 5.) und endet offiziell am Wahlsonntag. „Je mehr Flaggen, desto deutlicher und ,lauter’ das Bekenntnis für Europa“, so Bartusch. Europa-Flaggen in den Abmessungen 150 x 90 cm sind über die CDU-Ansprechpartner und an allen Infoständen der CDU preiswert erhältlich (ab dem 9. Mai auch auf dem Wochenmarkt).