Schüler schwebt in Lebensgefahr

Gescher (js/ffg). Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagmorgen auf dem Westfalenring etwa in Höhe der Einmündung Erlengrund ab. Dort wurde der Polizei gegen 7.35 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet. Tatsächlich handelte es sich um einen internistischen Notfall mit lebensbedrohlichen Folgen: Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war ein 13-jähriger Schüler aus Gescher auf dem Weg zur Gesamtschule vom Fahrrad gestiegen und zusammengebrochen. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Helfer rückten mit drei Fahrzeugen aus, sperrten die Straße und sicherten kurze Zeit später die Landung eines Rettungshubschraubers auf einer benachbarten Wiese. Nach der Versorgung des Schülers durch den Rettungsdienst wurde er mit einer lebensgefährlichen Erkrankung mit dem Rettungswagen zur Uniklinik Münster transportiert. Ein Transport mit dem Hubschrauber war aufgrund der Erkrankung nicht möglich, so die Feuerwehr. Der Westfalenring blieb während der Versorgung für den Verkehr gesperrt. Angehörige des Erkrankten wurden durch hinzugerufene Notfallseelsorger betreut.