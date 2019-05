Nestgruppe hat den Logenplatz

Mehr Geburten, Zuzüge und eine höhere Nachfrage nach Betreuungszeiten für jüngere Kinder haben auch in Hochmoor dazu geführt, dass die einzige Kita im Ort zu klein geworden ist. Vor vier Wochen haben die Arbeiten zur Erweiterung begonnen. „Das war spannend für unsere Kinder“, weiß Kita-Leiterin Doris Hunke. Die Größeren durften draußen durch den Bauzaun gucken, wie der Kran aufgebaut wurde und das Loch für die Bodenplatte ausgebaggert wurde. Ganz nah dran sind auch die Kleinen in der Nestgruppe, deren Fenster einen Logenplatz mit Blick auf die Baustelle bieten. „Wir haben ihnen erklärt, was das für Fahrzeuge und Maschinen sind und was da gemacht wird“, erläutert Erzieherin Iris Schymonick. In den ersten Tagen hätten die Kinder ganz viel geschaut und gefragt. Mittlerweile seien die Spielgeräte drinnen wieder wichtiger. Und vom Lärm, den der Presslufthammer draußen macht, lassen sich die Zwei- und Dreijährigen auch nicht mehr stören.

Im Foyer des 1961 errichteten Gebäudes hängen die Pläne des Architekturbüros Hoffschlag (Velen) aus – hier können Eltern und andere Interessierte sehen, wie die Erweiterung am Ende aussehen soll. 840 000 Euro (inklusive Einrichtung) kostet das Projekt. Auf der einen Seite entsteht die Mensa, zur Kirche hin „wächst“ die Kita um einen neuen Trakt. Hier werden die künftige vierte Gruppe mit allen Nebenräumen, die Personal-Toilette und die Nestgruppe untergebracht. Im Gegenzug soll das jetzige Zimmer der Kleinen zum Ruheraum umgestaltet werden. Insgesamt wird die räumliche Situation in der Kita spürbar optimiert.

Auch wenn für einige Zeit mehr Verkehr und mehr Lärm da sind als üblich: „Der Kindergartenbetrieb läuft ganz normal weiter“, so Frau Hunke. Etwas eng werde es im August, wenn die neuen Kinder hinzukämen. Dann müsse der Bewegungsraum übergangsweise als Gruppenraum genutzt werden. Die Kita-Leiterin hofft, dass die größeren Kinder für diese Phase stundenweise in die städtische Turnhalle ausweichen können. Auch die Nutzung von Räumen im Pfarrheim sei denkbar, um die Situation im Kindergarten zu entzerren. Bis dahin soll die neue Gasheizung laufen, die aufgrund der baulichen Erweiterung eingebaut werden muss. Was Klinker und Dachziegel betreffe, so Ludger Osterkamp auf Nachfrage, erfolge eine Anpassung an das Bestandsgebäude.