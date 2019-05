„Suizide verhindern“

Gescher. Die Woche für das Leben ist eine jährlich wiederkehrende Initiative der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland, mit der sich die beiden Kirchen für den Schutz des menschlichen Lebens engagieren. Sie betont die unantastbare Würde jedes einzelnen Menschen in allen Lebensphasen. In Gescher finden zwei Angebote statt, veranstaltet von der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde in Verbindung mit dem Katholischen Bildungswerk (kbw).

