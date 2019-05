Werkzeug und Maschinen gestohlen

Hochmoor. Um an ihre Beute zu kommen, knackten sie mehrere Schlösser und brachen Türen auf: Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Hochmoor bei einem Einbruch mehrere Maschinen und Werkzeuge gestohlen.

Die Täter waren dazu gewaltsam in die Räume eines landwirtschaftlichen Anwesens im Außenbereich eingedrungen. Dabei richteten sie einen Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. 02561/9260.