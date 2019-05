Gescher. Michael Heidemann heißt der Sieger des Preisschießens in Büren. Zahlreiche Vereinsmitglieder fanden sich zu dieser Veranstaltung, organisiert von der Nachbarschaft Dönnebrinks Hook, am Schützenplatz der St. Hubertus-Schützengilde ein. Bei der Schießtombola am ersten Abend nutzten die Schützen die Möglichkeit, sich für den Kampf um den Wanderpokal einzuschießen.

Von Allgemeine Zeitung