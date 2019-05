Bemühen um Radweg Gescher-Stadtlohn

Gescher (js). Gescher und Stadtlohn wollen sich gemeinsam um den Bau eines Radweges parallel zur L 608 zwischen den beiden Städten bemühen. Dies sei auch politischer Wille in der Nachbarstadt, teilte Bürgermeister Thomas Kerkhoff am Mittwoch im Bauausschuss mit. Bislang befinde sich dieses Projekt nur auf Platz 29 der Prioritätenliste im Regierungsbezirk. Mit seinem Amtskollegen Könning will sich Kerkhoff verständigen, wie sich eine höhere Priorisierung erreichen lasse. Ein Ansatz sei, Grundstücksfragen vorab zu klären. Auch über eine Realisierung als Bürgerradweg könne nachgedacht werden. „Das Thema wollen wir gemeinsam anpacken“, so der Verwaltungschef. Christian Wellering (SPD) regte an, alternativ einen gut nutzbaren Radweg über vorhandene Wirtschaftswege einzurichten. Hierzu verwies Kerkhoff auf die Grundidee, dass der Radweg besonders auch als Angebot für Berufspendler gedacht sei – und die nutzten den kürzesten Weg entlang der L 608. Alfons Theseling (CDU) hielt es für wünschenswert, den neuen Radweg möglichst bis zur Einmündung Borkener Damm zu führen. So schaffe man eine Anbindung an einen vorhandenen Radweg, der in das Stadtgebiet Gescher hineinführe.

Von Jürgen Schroer