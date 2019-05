Unbekannte stehlen Diesel

In Hochmoor

Hochmoor. Etwa 1500 Liter Diesel haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Hochmoor aus einem Tank abgepumpt.

Der Tank stand auf einem frei zugänglichen Firmengelände an der Von-Braun-Straße. Die Tat ereignete sich nach Mitteilung der Polizei zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 4.10 Uhr. Möglicherweise sind die Täter dabei gestört worden, heißt es. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Telefon 02561/9260.