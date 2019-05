Am Samstag, 7. September, wird sich der kultige Konzert- und Theatersaal am Borkener Damm wieder zu einem Hotspot für „Kölsche Leeder“ verwandeln. Nach dem sensationellen Erfolg mit „Brings“ im Vorjahr haben die örtlichen Vereine in diesem Jahr mit den „Bläck Föös“ eine weitere Kultband aus Köln in die Glockenstadt holen können.

Die Konzert-Partys der beiden Gescheraner Vereine haben längst Kultstatus erlangt. Viele Cliquen, Clübchen, Stammtische und andere Gruppen kommen zum Teil aus ganz Deutschland in die Glockenstadt, um einen tollen Abend mit Freunden zu erleben. Die eigene Organisation und Durchführung der Events durch den SV und die Stadtkarnevalisten mit Unterstützung anderer Vereine verleiht dem Abend eine ganz eigene, offene und entspannte Atmosphäre mit toller Stimmung, heißt es in einer Pressemitteilung. So werde es auch im September sein, wenn die „Bläck Fööss“ hier auftreten.

Die Kölner Urgesteine sind seit über 40 Jahren erfolgreich mit ihrem Mix aus Schlager, Rock, Pop und Rap auf großen und kleinen Bühnen unterwegs. Fast jeder kennt die Gassenhauer wie „Drink doch eine met“, „Katrin“, „Bye, bye, my love“, „Männer“ etc., aber auch internationale Songs wie „Homeless“, sanfte Balladen und bisweilen kritische Töne gehören zum Repertoire der Kölschen Band.

7 Karten sind zum Preis von 29,50 Euro zu erwerben bei den AZ-Geschäftsstellen in Gescher und Coesfeld, der Sparkasse Westmünsterland, der Volksbank Gescher, in der Weinhandlung „Secco“, bei „Ihr Buchladen“, beim Stadtmarketing sowie in der Geschäftsstelle des SV Gescher und online unter www.svgescher.de.