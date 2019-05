89-jährige Vermisste tot aufgefunden

Borken. Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen den Leichnam der 89-jährigen Frau, die seit der Nacht zu Samstag als vermisst gemeldet worden ist, in der Borkener Aa gefunden. Die Seniorin hatte vermutlich am Samstag gegen 0.30 Uhr ihre Wohnung verlassen. Das Verschwinden wurde jedoch erst am frühen Vormittag festgestellt. Die Polizei hatte für die Suchmaßnahmen zusätzlich einen Personenspürhund und einen Hubschrauber eingesetzt. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Die Polizei sieht keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Von Allgemeine Zeitung