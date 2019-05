Grüne strahlen über Rekordergebnis

Gescher. „Herzlichen Glückwunsch“, sagte Dominikus Bartusch, als er am frühen Abend ins Rathaus kam. Die Gratulation des CDU-Vorsitzenden ging an die Grünen-Vertreter Angelika Dapper-Schneider und Wolfgang Brüggestrath, deren Partei bei der Europawahl in Gescher einen neuen Spitzenwert erreicht hat. Ganz im Bundestrend liegend haben die Grünen hier 22,41 % der Stimmen geholt und ihr Ergebnis von 2014 mehr als verdoppelt. Sie sind damit zweitstärkste Kraft, weil die SPD dramatisch verliert und bei 19,25 % landet. Auch die CDU muss arg Federn lassen und verzeichnet ein lokales Minus von über acht Prozent, bleibt aber mit 38,48 % klar stärkste politische Kraft. Gefreut haben sich alle Beteiligten über die gute Wahlbeteiligung: 67,73 % der Wahlberechtigten haben ihr Kreuz gemacht, das sind gut zehn Prozent mehr als 2014.

Von Jürgen Schroer