Unfallflucht auf dem Margeritenweg

Gescher. Ein schwarzer Opel Corsa ist am vergangenen Donnerstag zwischen 16 Uhr und 19 Uhr auf dem Margeritenweg angefahren und beschädigt worden, teilt die Polizei mit. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von circa 1500 Euro entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. 02561/ 9260 zu wenden.

Von Allgemeine Zeitung