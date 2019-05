Festival-Fans zieht es nach Tungerloh

Mit „Relate“ aus Gelsenkirchen tritt am Samstag ein überregionaler Headliner auf. Diese Band durfte nicht nur auf der Berlinale spielen, sondern hat in diesem Jahr mehr als zehn Wochen die Ruhr-Charts mit „14 Billion Years“ angeführt – und das als Newcomer. Darüber hinaus spielen weitere fünf Bands: „RODAH“ aus Coesfeld, „The BGB’s“ aus Velen, „Grass is Green“ aus Dorsten, „Bugs in a Trap“ aus Gescher und die regionalen Überflieger „Silent Revenants“ aus Gescher, die verschiedene Metal-Stile mixen. Erstmalig gibt „Rock im Garten“ im vierten Jahr des Festivals auch etwas zurück: Zwei karitative Partner sind fest eingebunden. Zum einen die „DKMS“, es wird im Rahmen des Festivals eine Typisierungsaktion geben. Zum anderen wirkt der „Smile e.V. – Das ist dein Tag“ mit, ein Verein aus Gladbeck, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Kindern mit verkürzter Lebenserwartung und/oder Behinderung Herzenswünsche zu erfüllen.

Für diese Institutionen gibt es einige Sonderaktionen, die Rock im Garten mit Hilfen einiger Partnerfestivals realisieren konnte. Es werden zum Beispiel Karten für „Rock am Bahnwerk“ (Gelsenkirchen), „Tank mit Frank“ und „Woodstock 50 Jahre“ (Greven) verlost.

7 Einlass für das Festival ist am Samstag ab 13 Uhr, das Programm startet um 14 Uhr. Eintritt: zwölf Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Kasse. Weitere Infos unter www.rockimgarten.de. | Siehe auch Bericht auf der Jugendseite am Donnerstag