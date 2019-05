Gescher (js). Auf dem Tankstellengelände am Raiffeisenmarkt in Gescher ist es am Dienstagvormittag zu einer Verpuffung gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt – sie mussten mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Stadtlohn gebracht werden. Feuerwehr und Rettungskräfte wurden um 11.42 Uhr alarmiert und waren mit einem Großaufgebot vor Ort, nachdem zunächst die Explosion einer Tankstelle gemeldet worden war. Tatsächlich handelte es sich nach Angaben der Feuerwehr um ein vermutlich mit Resten eines Benzingemisches gefülltes 200-Liter-Fass, das aus ungeklärter Ursache explodiert ist. Nach ersten Einschätzungen könnten Flexarbeiten der Auslöser gewesen sein. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung. Der Raiffeisenmarkt wurde geräumt. Am Gebäude entstand nach Auskunft von Einsatzleiter Stefan Theßeling leichter Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung aufgenommen.

Von Jürgen Schroer