Gescher. Am kommenden Samstag (1. 6.) findet ein Knubbenschießen der St.-Johannes-Schützengilde an der Brüder-Grimm-Schule in Estern statt. Hierbei haben die Schützen die Gelegenheit, sich für das Schützenfest am 20. Juni (Fronleichnam) und 21. Juni einzuschießen. Alle Mitglieder, deren Familienangehörige, Freunde und Bekannte sind hierzu ab 16 Uhr eingeladen.

Von Allgemeine Zeitung