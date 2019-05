SV-Fußballer verabschieden Trainer „Fabi“ Hagemann

Einen ganz besonderen Abschied gab es jetzt beim SV Gescher zu feiern: Fabian Hagemann, Trainer der 5. Mannschaft im Seniorenfußball, wurde von seinen Jungs und vielen Weggefährten in einem besonderen Rahmen verabschiedet. „Danke für 6 geile Jahre“, prangte auf einem großen Transparent im Sportzentrum Borkener Damm. „Fabi“ Hagemann hatte die damals 7. Mannschaft des SV im Sommer 2013 als Trainer übernommen und sorgte dafür, dass der Kern des Teams bis heute zusammengeblieben ist und sportliche Höhen und Tiefen bewältigt hat. Jeder neue Spieler erhielt seine Chance und wurde integriert. Die Mannschaft zeichnete sich durch großen Zusammenhalt aus, startete legendäre Feiern und schaffte in den letzten Jahren jedes Mal den Verbleib in der Kreisliga C. Jetzt will „Fabi“ aus beruflichen und familiären Gründen kürzertreten – ein Trainerstab aus Oliver Gödde sowie Phil und Dominik Duesmann übernimmt die sportliche Leitung. Zum Abschied erhielt Hagemann (Mitte, dunkles T-Shirt) eine Urkunde und wurde so zum Ehrenmitglied der „siebten Mannschaft“ ernannt. Das Abschiedsspiel seiner SV-Teamkollegen gegen Weggefährten, Freunde und Verwandte endete 3:3. Foto: Kortbus

Von Allgemeine Zeitung