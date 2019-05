Ab Mitte Juli „raus ins Leben“

Gut angenommen wird der „große“ Ferienkoffer, der seit dem zweiten Halbjahr 2017 auch in den Oster- und Herbstferien gepackt wird. „Die Angebote sind ausgebucht“, freut sich Saimak. Angesprochen würden Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren.

Der Blick ins druckfrische Heft für die Sommerferien lohnt sich. Allein die Tagesausflüge versprechen echte Highlights: Attraktive Ziele wie der Movie Park in Bottrop-Kirchhellen, der Kletterwald in Borken oder das Stadion von Borussia Dortmund (mit Führung) werden angesteuert. Auf die Spuren des Höhlenbären begeben sich Kinder bei einer Fahrt zur Dechenhöhle in Iserlohn. Im Rahmen des Landesprogrammes „Kulturrucksack“ wird ein spannender Tag im Freilichtmuseum Hagen geboten. Und die Gescheraner Grünen laden einmal mehr zu einer Fahrt zur Freilichtbühne in Billerbeck („Das kleine Gespenst“) ein.

Auch innerhalb der Stadtgrenzen ist jede Menge los. Wer will, kann Sportarten wie Trampolin, Reiten oder Bewegungsspiele ausprobieren. Die Palette der Kreativ-Angebote reicht vom Nähworkshop über T-Shirts bemalen und Spagetti-Bilder bis zur Decopatch-Werkstatt (hier fehlt Angebot A 23 auf der Anmeldekarte im Programmheft, bei Interesse bitte handschriftlich ergänzen). Anfang August findet im JuCa Hochmoor die Filmwerkstatt mit Regisseur Klaus Uhlenbrock statt – die Zehn- bis 14-Jährigen produzieren einen Kurzfilm und machen alles selbst, von der Drehbuchentwicklung über Kameraarbeit und Schauspiel bis zum Schnitt. Auch die Feuerwehr ist Anbieter und beschert einen erlebnisreichen Tag am Gerätehaus.

„Es ist toll, was in Gescher angeboten wird. Da können sich andere Gemeinden eine Scheibe abschneiden“, findet Büchereileiter Rüdiger Lerche. Der Sommerleseclub (SLC) ist in den Ferienkoffer 2019 eingebunden und läuft ganz anders als sonst. Der SLC ist offen für alle, man kann ein Lese-Team bilden und bekommt im Logbuch Stempel für gelesene Bücher, gehörte Hörbücher und/oder besuchte Veranstaltungen. „Das neue Konzept geht weg vom Schulischen, der Spaß soll im Vordergrund stehen“, so Lerche. Anmeldungen für den SLC können ab dem 25. Juni in der Bücherei erfolgen.

7 Appetit macht das aktuelle Heft schon auf den Sommer 2020. Dann ist vom 30. Juni bis 8. Juli eine Ferienfreizeit für Jugendliche in Kroatien geplant. Ein Infoabend hierzu findet am 12. September um 18 Uhr im Kinder- und Jugendtreff „JuCa“ in Hochmoor statt.